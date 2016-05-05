Минск, 5 мая, 2016, 20:32 — ИА Регнум. «Все инструменты монетарной политики направлены на достижение главной цели — сдерживание инфляции в пределах 12 процентов», — проинформировал 5 мая Нацбанк Белоруссии по итогам состоявшегося сегодня расширенного заседания своего правления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нет

Согласно официальному сообщению, негативное влиянии на финансовый рынок в I квартале 2016 года оказали девальвационные ожидания населения, рост цен на потребительском рынке, девальвация «зайчика», скупка иностранной валюты как населением, так и предприятиями, «долларизация», отток депозитов и прирост проблемных активов банковского сектора.

«Динамика инфляции по итогам I квартала 2016 года сложилась выше прогнозной траектории: прирост потребительских цен за 3 месяца года составил 5,7% против прогнозных 5%, — констатировали в НБРБ. — Превышение фактического уровня годовой инфляции над целевым показателем связано с краткосрочным всплеском инфляции в начале года в силу административного повышения цен и краткосрочного действия курсового фактора. Учитывая разовый характер воздействия названных факторов, инфляционные процессы будут иметь тенденцию к замедлению. По оценкам Национального банка, в июне 2016 года инфляция приблизится к 12% в годовом выражении».

Кроме того, существенное влияние на экономические процессы в I квартале по-прежнему оказывало обесценивание белорусского рубля, который за январь — март ослаб к корзине валют на 12,7%. Однако экономические реалии внесли свои коррективы в данный процесс: «Если в январе 2016 года физические лица на чистой основе купили 189 млн долларов США, то в последующие месяцы население уже стало чистым продавцом. За I квартал 2016 года чистое предложение иностранной валюты со стороны населения сложилось в объеме 148 млн долларов США».

«Субъектами хозяйствования в целом за январь — март 2016 года на чистой основе куплено 162 млн долларов США. При этом весь объем покупки пришелся на первый месяц года, тогда как в феврале — марте после шестимесячного перерыва предприятия вновь стали чистыми продавцами валюты», — констатировал госрегулятор.

На депозитном рынке постсоветской республики также наблюдались негативные тенденции: «За I квартал 2016 года срочные депозиты населения в белорусских рублях снизились на 1,4 трлн рублей, в иностранной валюте — на 153 млн долларов США».

«Подобная ситуация во многом объясняется проявившимся стремлением домашних хозяйств сохранить расходы на конечное потребление в условиях снижения реальных денежных доходов за счет использования имеющихся сбережений. Среди других факторов, оказывавших воздействие на поведение населения, следует также отметить январский всплеск девальвационных ожиданий и изменившиеся условия функционирования депозитного рынка, — пояснили в НБРБ. — В то же время степень их влияния постепенно снижается, о чем свидетельствует восстановительная динамика объемов вновь заключенных договоров».

«Доля проблемных активов банковского сектора на 1 апреля 2016 г. достигла 11,5 процента, что оказывает негативное давление на финансовый результат и капитал банков», — проинформировал Нацбанк постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится экономический кризис, сопровождающийся падением ВВП, промышленного производства и экспорта, реальных зарплат и высокой инфляцией. В декабре 2014 года Белоруссия пережила панику на валютном рынке, вылившуюся в «недевальвацию» — формальное «замораживание» курса белорусского рубля при введении «рекомендованного» налога на валюту, отменённого в начале 2015 года после фактически состоявшейся девальвации.

Напомним, в декабре 2015 года Александр Лукашенко утвердил официальный прогноз на 2016 год, в котором заявлена приоритетная цель денежно-кредитной политики Белоруссии — снижение инфляции до 12% путём контроля над денежным предложением. По причине отсутствия видимых успехов в госуправлении при наличии невыполненных обещаний и обострения социальных проблем руководитель постсоветской республики не стал созывать очередное «Всебелорусское народное собрание».