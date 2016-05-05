Москва, 5 мая, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства редактора «Национальной службы новостей (НСН) Александра Рубцова. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба СК РФ.

nversia.ru Орудие убийства

Напомним, тело Рубцова было обнаружено сегодня в его квартире в Москве. Убийство было совершено 3 мая. Тело обнаружила мать Рубцова, приехавшая в гости.

По предварительным данным Рубцов скончался от множественных колото-резанных ранений. Его квартира была ограблена.

По версии коллег Рубцова с НСН убить редактора мог его знакомый. Его фотография уже передана полиции.

Последний раз в эфире Рубцов выходил 29 апреля. Редактора похоронят на его родине в Калуге.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, свою журналистскую деятельность Александр Рубцов начинал на калужских радиостанциях «Хит-FM Калуга» и «Ока», которая в начале 2000 годов входила в состав ГТРК «Калуга». В этом году Александру Рубцову должно было исполниться 36 лет.