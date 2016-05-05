Нижний Новгород, 5 мая, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Оказавшись на грани поражения в серии, баскетболисты «Нижнего Новгорода» в первой четверти сумели переиграть УНИКС и повести +10. Однако на большее сил у хозяев не хватило. Уже к большому перерыву гости практически догнали хозяев, и в дальнейшем уверенно довели матч, а вместе с ним всю серию, до победы.

unics.ru Острый момент

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) 71:84 (25:15, 17:26, 13:25, 16:18)

Счёт в серии 3:0 а пользу УНИКСа. Теперь казанские баскетболисты будут так же, как и ЦСКА, ждать, кто станет их соперником в полуфинале.