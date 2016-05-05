Пальмира, Сирия, 5 мая, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Российские саперы в сирийском городе Пальмира обезвредили более 18 тысяч взрывоопасных предметов в исторической части города. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

mil.ru Российские сапёры

Он сообщил, что после освобождения Пальмиры от террористов, российские саперы очистили в городе 825 гектар, порядка 8500 зданий и сооружений. Были обнаружены и обезврежены около 18 тысяч взрывоопасных предметов. После разминирования исторической части города, саперы приступили к очистке жилых кварталов.

Ставицкий отметил, что российским саперам пришлось столкнуться со сложными и новыми способами установки террористами взрывных устройств. Были обнаружены радиоуправляемые фугасы; фугасы, управляемые по проводам; различные минные ловушки; взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость.

Напомним, Пальмира была освобождена сирийской армией от террористов в конце марта этого года.