Уфа, 5 мая, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочия по определению кадастровой стоимости исключительно государственным бюджетным учреждениям, позволит предпринимателям Башкирии повысить эффективность проведения процедур государственной кадастровой оценки. Как заявил ИА REGNUM экономист Константин Кузьминых, инициативы направлены на совершенствование процедур определения кадастровой стоимости, корректного налога на недвижимость и земельного налога, что важно для планирования и формирования региональных бюджетов.

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Напомним, согласно внесенному правительством РФ в Госдуму законопроекту, госоценщиками могут быть вновь созданные или существующие учреждения, которые наделены соответствующими полномочиями. Оценщики будут обязаны предоставлять детальные разъяснения по определенной кадастровой стоимости, рассматривать обращения об исправлении ошибок, что, как предполагается, позволит в упрощенном порядке корректировать величину кадастровой стоимости и обеспечить оперативность исправления ошибок.

Сейчас, отмечают в правительстве, оценщики не имеют доступа к необходимым сведениям, и заказчик не всегда может обеспечить оценщика материалами, которыми располагают другие органы или организации. Кроме того, действующая система проведения кадастровой оценки провоцирует «размывание» ответственности между заказчиком работ, исполнителем, оценщиком и саморегулируемой организацией оценщиков (СРО).

«Внедрение института государственного оценщика и разработка новой единой методики кадастровой оценки — это инициативы ряда субъектов Российской Федерации 2015 года, — напомнил экономист Константин Кузьминых. — Данные региональные инициативы направлены на совершенствование процедур определения кадастровой стоимости и определения корректного налога на недвижимость и земельного налога, что важно для планирования и формирования региональных бюджетов и создания единой системы ответственности между заказчиком работ, исполнителем, оценщиком и саморегулируемой организацией оценщиков».

Систематизация, единая методика расчёта кадастровой стоимости, прозрачность налогообложения, достоверность информации, компетентность и профессионализм государственных оценщиков будут способствовать повышению эффективности проведения процедур государственной кадастровой оценки, что является условием развития рынка недвижимости, участниками которого выступают государство, муниципальные образования, граждане и юридические лица.

По мнению эксперта, может оказаться полезным опыт Германии, предусматривающий работу экспертных комиссий по оценке недвижимости при региональных службах земельного менеджмента. «Экспертные комиссии являются самостоятельными и независимыми и созданы с целью формирования прозрачной системы стоимости недвижимости, экспертами являются квалифицированные специалисты, к примеру, строительные инженеры, архитекторы, маклеры и другие, — рассказал Кузьминых. — Такие комиссии были созданы в Германии еще в 1960 году при введении градостроительного кодекса (BBauG). В настоящее время в регионах Германии действуют 11 территориальных комиссий, которые руководствуются едиными стандартами».

Сегодня в Башкирии работает около 37 тыс. кадастровых инженеров, которые занимаются подготовкой документов для постановки недвижимости на кадастровый учет — технических и межевых планов, актов обследования и других. В данный момент нормализированные кадастровые номера присвоены всем объектам капитального строительства в республике.

«Новая кадастровая оценка осуществляется по категориям, в каждой из которых есть 17 групп видов разрешенного использования, — отметил эксперт. — Исходя из того вида разрешенного использования, с которыми ваши участки поставлены на кадастровый учет определяется их кадастровая стоимость. Если формулировка видов разрешенного использования позволяет их отнести к той или иной группе, например, вид №5 «Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания», то и оцениваться участок будет более адекватно. А если вид разрешенного использования указан обобщенно, как-то «производственная деятельность», «предпринимательская деятельность», от этого тоже зависят результаты кадастровой оценки».

«Таким образом, предпринимателям Башкирии выгодно уточнять вид разрешенного использования земельных участков, находящихся в собственности», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Однако в ОНФ Башкирии еще в апреле 2016 года решили, что кадастровая оценка объектов недвижимости должна быть независимой. Такое мнение высказал руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» регионального штаба ОНФ Денис Мусин на круглом столе, посвященном вопросам развития промышленности.

«Если взят курс на развитие независимой оценки, то нужно и развиваться в этом направлении, переход на госоценку означает шаг назад, который увеличит коррупционные риски и количество заказных оценок», — уверен Мусин. Как пишет сайт «Горобзор», Мусин отметил, что до 2010 года оценка проводилась государственными компаниями, практически было невозможно оспорить кадастровую оценку. После внесения изменений в федеральный закон об оценочной деятельности появились статьи, которые дали возможность предприятиям добиваться своей правды и оспаривать результаты кадастровой стоимости.