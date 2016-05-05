Минск, 5 мая, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Распоряжением председателя Совмина Белоруссии Андрея Кобякова №166р от 4 мая создана рабочая группа для координации работы по реализации миноритарного пакета акций крупнейшего банка постсоветской республики — государственного ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк». Руководителем рабочей группы определён министр финансов Владимир Амарин, сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Приватизация

Рабочей группе поручено согласовать ОАО «АСБ Беларусбанк» условия открытого конкурса по выбору финансового консультанта по вопросам реализации миноритарного пакета акций ОАО «АСБ Беларусбанк». Также поручено согласовать список кандидатов на выполнение функций финансового консультанта, подготовить рекомендации Совмину по выбору финансового консультанта и согласовать подготовленный финансовым консультантом план мероприятий по реализации миноритарного пакета акций крупнейшего банка постсоветской республики.

Рабочей группе также предписано согласовать предварительную оценку стоимости акций ОАО «АСБ Беларусбанк», подготовить и до 1 ноября 2017 года внести в правительство республики предложения о выборе покупателя миноритарного пакета акций ОАО «АСБ Беларусбанк».

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк"(ОАО «АСБ Беларусбанк») — крупнейший банк постсоветской республики как по капитализации, так и по сети структурных подразделений. Решения о продаже гораздо меньших активов Александр Лукашенко принимает лично.