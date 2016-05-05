Владикавказ, 5 мая, 2016, 19:36 — ИА Регнум. В РСО-Алания продолжительное время остаются без зарплаты работники федерального государственного унитарного предприятия «Ольгинское», подведомственного Федеральному агентству научных организаций России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 мая в республиканской прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трещина

Проведенными надзорным ведомством проверками подтвержден факт того, что в 2014 — 2015 годах ФГУП «Ольгинское» выращивало кукурузу и доход предприятия от хозяйственной деятельности составил более 120 млн рублей. Однако в бухгалтерской документации это не нашло своего отражения. Фактически на склад предприятия продукция в течение двух лет вообще не поступала, документы, подтверждающие факт распоряжения урожаем кукурузы за указанный период, отсутствуют. Подобные действия бывшего руководства ФГУП «Ольгинское» нанесли ущерб федеральному предприятию на 120 млн рублей.

Установлено, что в 2015 году заработная плата работникам предприятия не выплачивалась в течение девяти месяцев. При этом в ноябре 2015 года в счет погашения задолженности по зарплате работникам было выдано зерно кукурузы на общую сумму порядка 400 тыс. рублей, тогда как реальная задолженность составляла более четырех миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении в отношении бывших руководителей ФГУП «Ольгинское» уголовных дел. Кроме того, предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей за нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ и услуг. Ситуация с выплатой зарплаты работникам находится на контроле прокуратуры республики.

Напомним, что на предприятиях Северной Осетии возникли проблемы с выплатой зарплат. На 1 апреля текущего года задолженность по заработной плате в республике достигла более 38 млн рублей. Даннаяцифра была озвучена на совещании с участием временно исполняющего обязанности премьер-министра Таймураза Тускаева.