Ярославль, 5 мая, 2016, 19:36 — ИА Регнум. 5 мая депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «Ринг Премьер Отель» Роман Галагаев снял свою кандидатуру с внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов Государственной Думы 7 созыва. Он претендовал на выдвижение по 194 одномандатному избирательному округу и включение в федеральный список.

«В 2011 году я уже принимал участие в праймериз по выборам депутатов Государственной Думы, и был вдохновлен примером Валентины Терешковой. Сейчас на праймериз заявилось большое количество кандидатов, процедура голосования не совсем понятна избирателям, и я принял решение снять свою кандидатуру. Хочу чтобы люди, которые хотели проголосовать за меня, поддержали Валентину Владимировну Терешкову, потому что наши позиции совпадают», — объяснил свое решение корреспонденту ИА REGNUM сам Роман Галагаев.

Валентина Терешкова участвует в праймериз только по партийному списку.

В конце апреля в Ярославле разгорелся скандал, связанный с тем, что ООО «Золотое кольцо», генеральным директором которого ранее являлся Роман Галагаев, приняло решение использовать под жилое строительство участок Павловского парка площадью порядка 1,2 гектара. Ярославцы массово выступили против данного строительства.

Роман Галагаев родился в 1976 году, работал генеральным директором ООО «Балкан стар сервис», ООО «Золотое Кольцо». В 2008 году принимал участие в выборах депутатов муниципалитета Ярославля по избирательному округу № 1, но избран не был. В октябре 2012 года был избран депутатом муниципалитета Ярославля по партийному списку «Единой России», территориальная группа № 5.