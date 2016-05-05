Минск, 5 мая, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В I квартале 2016 года обеспечена ритмичная работа большинства организаций белорусского государственного концерна «Белнефтехим». Об этом 5 мая сообщила пресс-служба госконцерна.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Совет концерна рассмотрел и одобрил Концепцию развития организаций концерна «Белнефтехим» на 2016−2025 годы, обсудил вопросы эффективности работы ТПС и результатах работы по увеличению доли реализации продукции в адрес конечных потребителей, а также итоги работы ведомственного контроля за 2015 год и эффективность деятельности представителей государства в органах управления хозяйственных обществ концерна. В мероприятии приняли участие зампред Совмина, курирующий ТЭК Владимир Семашко и председатель госконцерна Игорь Ляшенко.

По данным госконцерна, за отчётный период было добыто 410,2 тысячи тонн нефти — на 0,1% больше к соответствующему периоду 2015 года. Объем первичной переработки нефти на белорусских НПЗ составил 5,979 млн тонн (+1,2%). Обеспечен прирост в натуральном выражении производства различной продукции, запасы готовой продукции по концерну снизились до 16,8% к среднемесячному объему производства.

«Экспорт нефти и нефтепродуктов в количественном выражении сохранен на уровне первого квартала 2015 года, однако в стоимостном выражении экспорт снизился на 35,8% в связи с падением цен на нефть и нефтепродукты по отношению к ценам, сложившимся в январе — марте 2015 года», — сказано в официальном сообщении.

В госконцерне отметили также, что цены на основные экспортные товары химической отрасли снизились, что сказалось на финансовых показателях: «Экспорт химической и нефтехимической продукции сократился в стоимостном выражении на 16,6%».

Сальдо внешней торговли товарами концерна сформировалось положительное и составило $380 млн. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленностипо итогам квартала составил 20,9%. Организациями концерна использовано более 3 трлн белорусских рублей инвестиций в основной капитал.

«Рентабельность продаж в целом по концерну снизилась до 3,%, а рентабельность продаж в промышленности — до 2,2%, — сказано в сообщении. — Была продолжена реализация мер по обеспечению эффективного развития организаций нефтехимического комплекса и финансовому оздоровлению проблемных предприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Александр Лукашенко, оглашая послание президента белорусскому народу и Национальному собранию, заявил: «Но и у нас есть интерес в России. Например, мы 22 млн тонн примерно, 20 покупаем нефти у вас (на самом деле в 2016 году Белоруссия намерена приобрести и переработать 24 млн тонн российской нефти — прим. ИА REGNUM), 25 млрд кубов газа. Хорошо. Вы нам взамен передайте, продайте месторождение, чтобы мы могли добывать 10 млн тонн нефти у вас — ведь мы много в советские времена сделали — знаете Лангепас, и другие, я уже не помню, места, где мы строили, добывали нефть в России, как в одной стране — в Советском Союзе. Давайте договоримся: вы нам помогаете в этом плане, мы вам помогаем, идём навстречу в этом. Почему нет ответа? Догадайтесь сами».

Напомним, в конце 2015 года с участием членов правительств, белорусского госконцерна «Белнефтехим» и российских компаний шли переговоры об условиях поставки российской нефти на белорусские НПЗ. «Цены резко упали. Есть основания, чтобы обсуждать, по каким ценам должна поставляться и покупаться нефть. Создана рабочая группа, она проводит анализ. Там представители «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпромнефти» и «Роснефти» и, естественно, нашего «Белнефтехима», — сообщил Семашко. Официальный Минск видел основания для пересмотра формулы цены на нефть, поставляемую в постсоветскую республику российскими компаниями, настаивая на скидке $5 с тонны. Также с 2015 года Совмин Белоруссии добивается снижения цены на импортируемый из России газ.

Отметим, что в России добывает нефть «дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть» — сибирская «Янгпур». До этого предпринимались попытки добывать нефть в Иране, а также поставлялась нефть из Азербайджана и Венесуэлы.