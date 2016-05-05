Рыбинск, Ярославская область, 5 мая, 2016, 19:26 — ИА Регнум. 7 мая ярославская делегация примет участие в открытии реконструированного воинского мемориала в Молдавии. В братской могиле захоронены останки двух уроженцев Ярославской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной думе.

фото сайта duma.yar.ru

Мемориал находится в коммуне Грэдиница Кэушенского района. Здесь покоятся останки 494 советских воинов разных национальностей, павших в первые дни Ясско-Кишиневской операции в 1944 году. В их числе уроженцы Рыбинского района Ярославской области — гвардии красноармеец Дмитрий Александрович Федоров (1923г.р.) и гвардии лейтенант Иван Александрович Волков (1919 г.р.). Всего в ходе операции на молдавской земле погибло 12,5 тысяч советских солдат.

Памятники на воинских захоронениях были установлены сразу после войны, и сегодня потребовалась их реконструкция. Восстановление мемориала произведено на спонсорские средства и пожертвования. Финансовую помощь оказали и рыбинские предприятия.

По приглашению молдавской стороны в церемонии открытия памятника примут участие гости из разных регионов России и дипломаты. Ярославскую область будут представлять заместитель председателя Ярославской областной Думы Виктор Волончунас и глава администрации Рыбинского района Татьяна Смирнова.