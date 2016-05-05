Ярославль, 5 мая, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В Ярославле будет обновлен «Знак, с которым все фотографируются». Арт-объект планируется привести в порядок ко Дню города, но в дальнейшем ему необходимо развитие, рассказал корреспонденту ИА REGNUM инициатор проекта депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев.

«Знак» установлен на Волжской набережной в Ярославле в 2013 году по инициативе Романа Фомичева в рамках проекта «Стратегия 76». Объект вызвал немало споров среди ярославской общественности. Отношение к нему до сих пор остается неоднозначным. Дважды Знак исчезал со своего места, что неизменно вызывало широкий резонанс в СМИ и соцсетях.

Причем подозрения в «организации» исчезновения Знака почему-то падали на самого Романа Фомичева. Впрочем, в обоих случаях они опровергались. В первый раз Знак несанкционированно демонтировали сотрудники департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, во второй — украли трое подвыпивших молодых людей. Кража была совершена под прицелом камер видеонаблюдения. Похитители были задержаны полицией с добычей в руках.

Роман Фомичев отмечает, что отношение ярославцев к Знаку и сейчас довольно разное, но он востребован. Но три года «народной любви» не прошли даром — объект пора привести в порядок и, возможно, дать этой идее новое направление развития.

«Мне скучно стало. Надо усовершенствовать Знак, развить идею. Причем весь этот проект — вне политики. Не надо искать здесь никаких посторонних смыслов. В жизни, кроме праймериз и выборов, должно быть и место юмору. Надо легче смотреть на вещи», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

На своей странице в Facebook Фомичев объявил мозговой штурм — собирает мнения сограждан по поводу дальнейшей судьбы Знака. Вариантов предлагается три: обновить-почистить, изменить форму или текст Знака или полностью поменять его концепцию.

Инициатива вызвала живой отклик пользователей Facebook. Люди активно делятся идеями и высказывают свои предложения по поводу «ребрендинга» Знака. При этом мнения звучат разные:

«Знак у которого все улыбаются)»

«Не нужно менять. Идея знаков, с которыми фотографируются, не местная, придумал их Самизнаетекто. Они стоят по всей стране. Пусть Ярославль продолжает в этом участвовать. Все, кому хочется что-либо снести, приглашаются сносить бездарный «айти-покрути».

«Знак, с которым никто не фотографируется. Знак с которым фотографироваться запрещено! Строго запрещено!»

«Изменить форму (как вариант фигура медведя) и надпись «Ярославль, я был здесь».

«Знак «Тут начинается Монстрация». Знак «Скажи пароль и проходи» и так далее».

С дальнейшими действиями Роман Фомичев и команда «Стратегии 76» определятся по итогам обсуждения. Однако Фомичев отмечает, что ко Дню города Знак обязательно вымоют и приведут в порядок.