Салехард, 5 мая, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Вопреки стараниям родителей и депутатов в ямальских школах разрешили торговать шоколадом и батончиками в вендинговых автоматах, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

chai-da-kofe.ru Шоколадка

А ведь борьба казалась отнюдь не бесплодной. Напомним, мама школьницы из Салехарда активно собирала подписи в социальных сетях под петицией в борьбе с торговлей продуктами питания через автомат в образовательном учреждении, где учится ее дочь.

Возмущение началось с покупки ребенком просроченной шоколадки в школьном вендинговом автомате. Мама выступила в социальной сети и нашла единомышленников среди родителей учащихся. Протест поддержал один из депутатов Заксобрания ЯНАО. Кроме того, она обнаружила в сети опыт образовательных учреждений Москвы, где в феврале запретили установку вендинговых автоматов в школах и детских садах. Такое решение столичные власти приняли под напором родительской общественности, которую поддержали и представители медицинского сообщества. Так, по мнению заведующей лабораторией научных основ мониторинга питания обучающихся НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Жанетты Гореловой, «ассортимент продуктов в вендинговых автоматах можно регламентировать, оставив там продукты, которые не требуют хранения в холодильнике: молоко, сок, печенье. Но чаще там продаются неправильные калорийные продукты, а частые перекусы нарушают пищеварительный процесс, поэтому лучше вообще не пользоваться вендинговыми автоматам».

В свою очередь, руководство школы пояснило, что автомат заменяет детям буфет и ничего вредного там не продают: все продукты одобрены Роспотребнадзором.

Отметим, возмущения против торгово-сервисных автоматов с газировкой и шоколадными батончиками выражают родители Оренбурга, Магнитогорска, Санкт-Петербурга и других российских городов, где внедрена данная услуга. Родители говорят не только о здоровье детей, но и о финансовой составляющей. Товары в автоматах продаются нередко по завышенной цене. Властям северной столицы, как сообщает газета «Вечерний Петербург», пришлось даже выпускать специальное постановление: если в школе или вузе в автоматах продают шоколадки популярных торговых марок или печенье, то их цена не должна превышать 25% от закупочной. Были случаи, когда школяры оставляли в автоматах с лакомствами деньги на нормальные школьные обеды и на проезд.

Отметим, что неоднозначно отношение и департаментов образования к вендинговым автоматам в школах. К примеру, в Липецке их разрешили лишь в пяти школах в качестве пилотного проекта. И родители сразу же возмутились. Однако в липецком департаменте образования попросили недовольных подумать о детях, которые остаются в школе на факультативы и кружки, а столовая уже закрыта. Учителя тоже уходят с рабочего места зачастую поздно.

Кроме того, согласно официальным министерским документам, чипсы и газированные напитки запрещено продавать в школах через автоматы, а «основу ассортимента пищевых продуктов, реализуемых с помощью торговых автоматов, должны составлять пищевые продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью, обогащенные незаменимыми пищевыми веществами (витаминами, минеральными веществами, полиненасыщенными жирными кислотами, белком)».

В итоге, 30 апреля появилось сообщение депутата Заксобрания ЯНАО о том, что он получил официальный ответ из салехардского департамента образования: агрегаты, продававшие шоколад и чипсы исчезли из двух учебных заведений, еще в трех школах работу автоматов временно приостановили — проводится опрос родителей. Также якобы ведутся переговоры с предпринимателями, чтобы оставить в автоматах только напитки.

Однако по информации агентства Ura.ru, и согласно представленному агентством скану документа, окружное управление Роспотребнадзора все-таки одобрило продажу соков, воды, молчки, фруктов, шоколада, печенья и вафель в школьных вендинговых аппаратах.