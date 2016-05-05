Вологда, 5 мая, 2016, 19:12 — ИА Регнум. За первую неделю мая на Вологодчине от клещей пострадал 1071 человек, в том числе 255 детей. Это почти в 3,5 раза больше показателей предыдущей недели. Больше всего обращений в Вологде (296 случаев) и Череповце (256 случаев), Великоустюгском (55 случаев), Тотемском (36 случаев), Чагодощенском (35 случаев) и Бабаевском (34 случая) районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Минздраве.

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Всего с начала сезона в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратилось 1535 человек, в том числе 385 детей. За аналогичный период 2015 года — всего 125 человек, в том числе — 45 детей.

Из обратившихся всего 257 человек (16,7%) были привиты от клещевого вирусного энцефалита, в том числе 65 детей. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили те дети, которым это требовалось, взрослым назначен йодантипирин по схеме. Присасывание клеща произошло в основном на дачных участках, в лесной полосе, в парках и скверах.

Во всех ЛПУ, обслуживающих детское население, создан необходимый запас противоклещевого иммуноглобулина на случай оказания экстренной помощи. В регионе проводится иммунизация населения против клещевого вирусного энцефалита. «По состоянию на 4 мая против клещевого энцефалита иммунизировано 55,3 тысячи человек, из них 20,8 тысяч детей. Руководителями предприятий и организаций практически на всех административных территориях области выделены дополнительные средства на закупку вакцины для работников, привито 5,7 тысяч человек», рассказала ИА REGNUM пресс-секретарь областного Департамента здравоохранения Анна Чхетиани.