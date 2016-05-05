Киев, 5 мая, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) включить дополнительно в санкционный список ряд руководителей российских средств массовой информации. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 5 мая, на официальном сайте кабинета министров Украины

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Напомним, санкции в отношении российских граждан президент Украины Петр Порошенко ввел 16 сентября прошлого года. Санкции подразумевают арест имущества и запрет на въезд в страну.

Изначально черный список включал в себя 388 российских граждан, но позднее шесть имен были изъяты. Теперь список включает 382 российских гражданина и 105 юридических лиц, среди которых 28 российских банков и 25 авиакомпаний.

Теперь кабинет министров предлагает внести в черный список отдельных руководителей российских СМИ. По утверждению украинского правительства, эти СМИ «регулярно распространяют антиукраинскую пропаганду и подают ложную информацию о событиях на Украине».

Имена новых российских граждан, попавших под украинские санкции не разглашаются, так как эта информация имеет гриф «для служебного пользования».

Теперь предложение кабмина должен одобрить СНБО и подписать президент.