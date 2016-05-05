На Ставрополье сломался автобус, перевозивший детей из санатория в Ростов
Ставрополь, 5 мая, 2016, 19:05 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае сломался автобус, перевозивший 46 детей из санатория Кисловодска в город Шахты Ростовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.
По пути из Кисловодска в Шахты автобус сломался и остановился на обочине федеральной трассы «Кавказ». У автобуса сломался двигатель, починить его сразу невозможно и пришлось вызывать из Шахт другой автобус, который доставит детей на место.
Ждать автобус пришлось больше трех часов, поэтому полицейские выставили знак аварийной остановки и патрульный автомобиль в качестве мер предосторожности. Детей угостили горячим чаем, бутербродами, подарили им световозвращающие наклейки и георгиевские ленты.
Сменный автобус прибыл и отвез детей домой.