Владикавказ, 5 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Североосетинские полицейские вышли на след межрегиональной преступной группы, которая занималась кражами с коммерческих предприятий города Владикавказа. Как передает 5 мая корреспондент ИА REGNUM, после совершения очередной кражи все члены группировки были обезврежены.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

По данным республиканской полиции, с декабря 2015 года по настоящее время злоумышленники — жители одной из соседних республик — совершили более 15 краж с коммерческих предприятий Владикавказа. Общая сумма ущерба исчисляется миллионами рублей. Целью преступного посягательства воров становились как крупные торговые предприятия, так и объекты транспортной инфраструктуры. Преступления совершались ночью, чтобы исключить случайных свидетелей и заблаговременно заметить возможные наряды полиции.

Группировка состояла из трех человек. Среди задержанных и 22-летняя студентка юридического факультета одного из северокавказских вузов, которая выполняла функции наблюдателя, пока ее сообщники взламывали двери офисов и выносили оргтехнику, различные сувениры и даже саженцы.

Злоумышленники предусмотрительно брали с собой несколько комплектов одежды, в том числе сотрудников коммунальных служб, переодеваясь для конспирации до и после совершения преступления.

Гастролеры после очередной удачной кражи были задержаны в районе подстанции на окраине Промышленного района города Владикавказа. В автомобиле, на котором они уже собирались выехать из республики, оперативниками были изъяты не только похищенные с различных предприятий ценности и денежные средства, но и весь арсенал инструментов, при помощи которых они вскрывали кабинеты и сейфы. В ходе осмотра автомашины было также обнаружено оружие.

Особый интерес у полицейских вызвала изъятая у преступников записная книжка. В ней отмечались коммерческие объекты, которые планировалось обокрасть. В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые оперативно-следственные действия. Выясняется причастность участников данной группировки к аналогичным кражам, в том числе и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа. Как сообщили в североосетинской полиции, министр внутренних дел по РСО-Алания Михаил Скоков расследование серийных краж взял на особый контроль.

Напомним, что ранее в Северной Осетии полицейскими были задержаны преступные группы, состоящие из выходцев из Таджикистана и Волгоградской области, которые пытались наладить доставку в город Владикавказ и реализацию наркотических средств.