Цхинвал, 5 мая, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов подписал указ о назначении чрезвычайного и полномочного посла в Республике Никарагуа, сообщили в пресс-службе Тибилова.

mejiaperalta Кафедральный собор Манагуа

Новым послом стал Нариман Козаев, ранее уже занимавший эту должность.

Прежний посол в Никарагуа и Венесуэле Даниел Тибилов был отозван в феврале этого года.

Нариман Козаев с мая 2011 по июль 2012 представлял Южную Осетию в этих республиках.

Козаев Нарим Захарович родился 24 февраля 1965 года в городе Цхинвал. В 1982 году окончил цхинвальскую среднюю школу №2. В 1982—1988 годах получил образование в Горском Сельскохозяйственном институте в городе Владикавказе. С 2009 года был слушателем Дипломатической академии МИД РФ. В 2012 году окончил ее с отличием. С мая 2011 по июль 2012 года был послом Южной Осетии в Венесуэле и Никарагуа. Имеет государственные награды РЮО. Не женат.