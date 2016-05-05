Москва, 5 мая, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Тренерский штаб российской национальной хоккейной сборной назвал имена 18 хоккеистов, которые вошли в основной состав национальной команды на домашнем чемпионате мира. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

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В состав вошли два голкипера, 10 нападающих и шесть защитников. По распоряжению главного тренера Олега Знарка в состав сборной включены вратари Сергей Бобровский и Илья Сорокин; нападающие: Сергей Мозякин, Павел Дацюк, Артемий Панарин, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Роман Любимов, Сергей Калинин, Сергей Плотников, Сергей Широков, Александр Бурмистров; защитники: Виктор Антипин, Максим Чудинов, Алексей Емелин, Вячеслав Войнов, Алексей Марченко, Никита Зайцев.

Стоит отметить, что всего по правилам Международной федерации хоккея, команда, которая участвует в чемпионате мира, может заявить 25 игроков.

В списке отсутствует двукратный чемпион мира нападающий ЦСКА Александр Радулов. Напомним, ранее он был включен в расширенный состав сборной. Главный тренер Знарок заявил, что на данный момент форвард не готов играть на чемпионате мира по медицинским показателям.

Сам Радулов заявил, что ему требуется время на восстановление, но если получится он обязательно примет участие в турнире.