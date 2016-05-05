Тбилиси, 5 мая, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В администрации президента Грузии 5 мая состоялась очередная встреча с представителями оппозиционных политических партий по вопросам улучшения избирательного законодательства.

Уильям Хогарт. Выборы

По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече присутствовали начальник администрации президента Георгий Абашишвили и советники президента Пикрия Чихрадзе и Каха Кожоридзе. Лидеры оппозиционных партий ознакомили представителей президента со своими взглядами на необходимость усовершенствования избирательного законодательства.

По оценке Пикрии Чихрадзе, встреча была очень интересной, и на ней были рассмотрены различные предложения. «Мы поддерживаем не какую-то конкретную модель, а согласованный продукт, чтобы политические силы договорились о приемлемой одинаково для всех, лучшей избирательной среде и порядке проведения выборов. Если политический спектр договорится, что германская модель или какая-нибудь модифицированная модель приемлема для большей части политических сил, мы готовы активно включиться в этот процесс, придать ему большую динамику. Более того, мы готовы и к диалогу с правящей коалицией. Мы очень хотим, чтобы выборы 2016 года были проведены в условиях большего согласия, более высокой легитимации и лучшей избирательной среды», — заявила после встречи Пикрия Чихрадзе.

Как известно, представители непарламентской оппозиции выступают за отмену мажоритарной системы выборов в парламент и требуют перехода на выборы по партийной системе. В правящей коалиции полностью от такой перспективы не отказываются, но поясняют, что перейти на нее к парламентским выборам 2016 года не успеют. Поэтому такую перспективу откладывают на следующие выборы.