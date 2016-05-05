Калуга, 5 мая, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Успешно завершились летные испытания первого опытного образца многоцелевого вертолета Ка-62 в создании которого принял участие коллектив Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им.А.Г.Ромашина холдинга «РТ-Химкомпозит».

Фото пресс-слцужбц ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина

Как сообщил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель предприятия Сергей Ананишин, в рамках программы «Ка-62» учеными ОНПП «Технология» был разработан и изготовлен уникальный органо-органический птицестойкий триплекс. Оптическая конструкция сочетает лёгкость с превосходными прочностными характеристиками.

В ходе тестирования триплекс успешно прошел испытание на птицестойкость, и на данный момент не имеет аналогов по совокупности качеств. Разработка органо-органического остекления для Ка-62 является одним из этапов опытно-конструкторских работ, результатом которых должно стать появление на отечественном рынке гетерогенного электрообогреваемого птицестойкого остекления для авиатехники.

«Успешно проведенные летные испытания — это оценка труда всех участников программы «Ка-62». Мы гордимся причастностью к этому знаковому авиационному проекту, благодаря участию в котором нашими учеными был разработан уникальный органо-органический птицестойкий триплекс. Подобные масштабные комплексные проекты позволяют не только объединить лучшие практики отечественных предприятий, получить бесценный опыт, но и создавать продукцию будущего», — заявил генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.