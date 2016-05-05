Махачкала, 5 мая, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Три тысячи жителей Дагестана могут быть лишены права управлять транспортом за различные долги по исполнительным производствам, возбужденным судебными приставами. Об этом ИА REGNUM 5 мая сообщили в пресс-службе УФССП по Дагестану.

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР «Гиви Иваныч! Совсем тебя этот ГАИ не уважает, слушай. И машину отнял, и права»

По данным ведомства, за первые четыре месяца текущего года водительских прав уже лишились 453 человека. Среди них 294 должника по алиментам, 135 — не погасивших причиненный в результате преступления ущерб и 24 — оштрафованных по решению суда. На начало апреля около тысячи жителей республики получили уведомления о скором лишении водительских прав в случае неуплаты долга.

Напомним, в январе 2016 года вступили в силу изменения в законодательстве, дающие право судебным приставам использовать в качестве меры воздействия на должников временное лишение права управлять транспортом. Под эту категорию попадают владельцы автомобилей, мотоциклов, мопедов, яхт и самолетов, чей долг по исполнительному производству превышает 10 тысяч рублей. По данным УФССП, на начало 2016 года таких должников в республике насчитывалось порядка восьми тысяч человек.