Севастополь, 5 мая, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Севастопольский городской суд отказал в снятии ареста с 20 земельных участков, являющихся доказательством по делу о мошенничестве с землями заповедника «Херсонес Таврический». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского суда.

Grigory Gusev Заповедник «Херсонес Таврический»

20 участков, арест на которые пытался оспорить собственник одного из них, входят в число 300 участков, на которые в 2015 году постановлением Нахимовского районного суда был наложен арест. Недвижимость является доказательством по уголовному делу о совершении мошеннических действий, направленных на незаконное отчуждение земельных участков заповедника.

«Спустя год в Севастопольский городской суд обратился представитель собственника одного из участков с просьбой отменить постановление суда первой инстанции. В жалобе говорится о нарушении прав и интересов собственника участка, который не является обвиняемым по уголовному делу, — сообщили в пресс-службе суда. — 22 апреля 2016 года Севастопольский городской суд отказал в удовлетворении жалобы».

Таким образом, арест земельных участков сохраняется на весь срок предварительного следствия, которое ведет отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Севастополю.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, фигуранты уголовного дела с 2004 по 2011 годы согласовали передачу в частную собственность земельных участков, входящих в границы заповедника. Эти территории уже застроены частными домами, что привело к уничтожению объектов культурного наследия, в том числе памятников археологии. Всего заповедник потерял более 24 гектаров земли.