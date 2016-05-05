Пермь, 5 мая, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Взимать плату только за аренду земли, но не за размещенный на ней торговый объект потребовало Пермское УФАС от властей Перми. Однако городские депутаты отмахнулись от этого требования. В результате Пермское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения статьи 15 федерального закона «О защите конкуренции» в отношении Пермской городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Основанием в возбуждении дела стал отказ представительного органа власти исполнять предупреждение антимонопольной службы о необходимости внесения изменений в положение о нестационарных торговых объектах (НТО). Данным положением администрация города Перми руководствуется при проведении торгов на право заключения договора аренды земли для таких объектов.

Предметом торга является размер платы на право заключение договора аренды земельного участка. Однако после победы на торгах предприниматель обязан выплачивать также и арендную плату за размещение объекта.

Антимонопольщики утверждают, что законодательство РФ в такой ситуации не предусматривает никакие формы платы за пользование земли, кроме арендной. И.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России Александр Плаксин считает, что поскольку предупреждение в установленный срок исполнено не было, УФАС имело право возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Мы считаем, что взимание двойной платы в рамках одной и той же процедуры недопустимо. Нужно понимать также, что любая дополнительная финансовая нагрузка на бизнес в конечном счете сказывается на стоимости товара для конечного потребителя», — отметил Александр Плаксин.