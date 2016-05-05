Сыктывкар, 5 мая, 2016, 18:37 — ИА Регнум. К настоящему времени пик подъёма воды пройден во всех городах и районах республики, уровень воды продолжает снижаться. Угрозы для объектов инфраструктуры и социально-коммунального обслуживания в населённых пунктах, находящихся в районах подтопления, нет. Ситуация находится на постоянном контроле оперативных служб и спасателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Bouty Паводок

Информацию о паводковой обстановке, складывающейся на территории Республики Коми, на оперативном совещании Правительства Республики Коми доложил председатель регионального Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев.

Он, в частности, напомнил, что в целях повышения готовности органов управления, сил и средств Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций распоряжением Главы Республики Коми от 28 апреля введён режим функционирования «Повышенная готовность», разработан и реализуется комплексный план подготовки Коми республиканской подсистемы РСЧС к весеннему половодью.

Всего на территории Республики Коми в период весеннего половодья в зоне подтопления оказались 5 муниципальных образований: Сыктывкар, Прилузский, Сыктывдинский, Корткеросский и Сысольский районы. В 3-х муниципальных образованиях: Сыктывкаре, Сыктывдинском и Корткеросском районах остаются подтопленными 109 придворовых территорий с населением 350 человек, в том числе 66 детей.

В Прилузском районе в результате весеннего половодья подтопленными оказались населенные пункты: Летка, Ношуль, Усть-Лопью, Объячево. Эвакуация жителей не проводилась. Всего было подтоплено 28 дворовых территорий, где проживали 74 человека. По состоянию на 5 мая подтопленных дворовых территорий домов в Прилузском районе нет, вода спадает. Угрозы для населения нет.

В Сысольском районе 23−24 апреля в результате повышения уровня воды в реке Большая Визинга в зоне подтопления оказалось 66 жилых домов. С 26 апреля уровень воды пошёл на спад, население в эвакуации не подлежало. На сегодняшний день подтопленных домов нет.

В 5 населенных пунктах Сыктывкара: Заречье, Трехозерка, Сидорполой, Выльтыдор и микрорайон «Лесозавод» подтоплены придворовые территории 91 жилого дома, в которых проживают 296 человек, в том числе 59 детей. Начиная с 3 мая уровень воды падает, за 2−3 мая уровень упал на 12 сантиметров.

В Сыктывдинском районе подтоплены придворовые территории 15 жилых домов, в которых проживают 39 человек, из них 4 детей. Противопаводковые мероприятия по Сыктывкару и Сыктывдинскому району продолжаются, по прогнозам в течение двух дней неблагоприятный уровень будет пройден.

По центральным, западным и восточным районам напряжённой паводковой обстановки не сложилось. Ледоход прошёл благополучно. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

По северным районам вопрос прохождения паводка касается, в первую очередь, Усть-Цилемского района. По информации А. Бурцева, начиная со 2 мая ситуация в районе достаточно серьёзная.

«Мы были вынуждены отправлять туда бригаду взрывников для того чтобы устранить затор ниже деревни Медвежка. Но, в течение 2 и 3 мая, произошло саморазрушение затора и отпала необходимость в проведении данного вида работ. Но из-за резкого подъёма воды вчера ночью и днём в деревне Ёрмица, в связи с затором в 17 км ниже деревни были организованы и проведены взрывные работы. Ледовая перемычка была устранена и падение уровня воды в течение часа было на уровне 4−5 сантиметров. Затем через полтора часа из-за нового затора ниже по течению уровень воды по деревне поднялся. Бригада взрывников направлена для проведения дополнительных работ, — отметил руководитель республиканского Комитета ГО и ЧС. — К сожалению, в период половодья в Республике Коми погибли 4 человека, из них двое детей в Инте. Два человека находятся в поиске, по всей видимости они тоже погибли, но пока тела не найдены, мы не можем официально об этом заявлять».

По прогнозам ожидается вторая волна паводка по южным районам, однако неблагоприятного, а тем более опасного уровня, по оценке специалистов, вода уже не достигнет.

«Необходимо отметить, что в этом году, по сравнению с последним пятилетием, паводок на территории Республики Коми проходит более-менее благополучно. Все меры, которые необходимы для снижения рисков подтопления, проводятся. У нас развёрнуты 8 постов на реках республики, для обеспечения безопасности передвижения населения, деятельности оперативных служб и содействия в работе населённых пунктов», — подчеркнул Александр Бурцев.

Мэр Сыктывкара Андрей Самоделкин дополнил, что в районе столицы республики в зоне подтопления пригородных посёлков, наиболее пострадавших от паводка — Трехозерки и Заречья — дежурят две группы спасателей. Спасатели на лодках патрулируют частный сектор, помогая с транспортировкой людей, подвозом продуктов питания. Также в Заречье работают бригады из управления городского ЖКХ, которые занимаются восстановлением наплавных мостков.

«К сожалению, для этих посёлков ничего необычного не происходит. Они каждый год находятся в зоне подтопления. Единственное, в этом году пройден порог максимального уровня воды, который достигал 6 метров 19 сантиметров при заявленном неблагоприятном уровне в 5 метров 80 сантиметров. Мы держим на контроле ситуацию с обеспечением продуктами питания, электроэнергия есть, транспортом все подтопленные пункты обеспечены. Нештатная ситуация возникла в Трехозерке, где было отключено водоснабжение. Но с 29 апреля организован подвоз питьевой воды из Сыктывкара и проблема была решена, — доложил А.Самоделкин. — Мы начали осмотр пострадавших от наводнения территорий для выяснения ущерба и определения мер, необходимых для восстановления жизнедеятельности. Подворовый обход начали с Лесозавода. По мере ухода воды будут проинспектированы остальные посёлки. Особое внимание планируется уделить социально значимым объектам, таким как, например, детский сад в Трехозерке. После ухода воды в учреждении будет произведено обеззараживание территории, чтобы, вернувшись, дети не подхватили инфекцию. Аналогичная процедура также ожидает ряд подтопленных колодцев в пострадавших от паводка посёлках».