Киев, 5 мая, 2016, 18:25 — ИА Регнум. ДНР и ЛНР продолжают систематически ограничивать работу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, применяя угрозы, заявил 5 мая замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на брифинге в Киеве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Особо остро стоит проблема с пропуском наших наблюдателей на неподконтрольные украинскому правительству территории… Так, представители ЛНР и ДНР не давали им проверить, есть ли на площадках вооружения. Из своего опыта мы знаем, что когда люди не разрешают нам наблюдать, они имеют что-то, что прячут от нас. Те, кто несет за это ответственность, знают, что там происходит. Но они ничего не делают для того, чтобы это прекратить. Мы — наблюдатели. Угрозы в адрес наблюдателей СММ не будут просто так пропущены, по ним будут проведены специальные расследования. Мы тут для того, чтобы положить конец насилию и возобновить стабильность. Мы не являемся стороной конфликта и не принимаем позицию ни одной из сторон. Также наши наблюдатели встречаются с угрозой насилия от людей, которые имеют определенную власть. Это надо остановить», — считает Хуг.

Он призвал ДНР и ЛНР наказать лиц, которые угрожают наблюдателям ОБСЕ.

«Мы не сможем проводить работу, если люди, которые угрожают СММ и запугивают, не понесут наказания. Безнаказанность приводит к большим угрозам и атакам. Нам говорили о том, что по определенным фактам будут проведены расследования, но не более. Нам необходимо увидеть результаты. К ответственности должны быть привлечены те, кто мешает свободному передвижению и применяет запугивание (в отношении наблюдателей ОБСЕ)… Свобода передвижения миссии гарантируется Минскими соглашениями, также это определено мандатом миссии, который поддержан всеми 57 странами-участницами», — напомнил Хуг.

Кроме того, представитель ОБСЕ отметил тенденцию к снижению уровня насилия в Донбассе.

«За прошедшую неделю наблюдается уменьшение уровня насилия в Донбассе. Конечно, ситуация далека от идеальной, но это демонстрирует то, что стороны могут контролировать своих людей на местах хотя бы в определенной мере. Тем не менее, остаются высокие факторы риска особенно в тех местах, где стороны находятся очень близко друг от друга. На прошлой неделе мы видели, как этот риск может превращаться в трагедию за минуты. Как вы наверняка знаете, 27 апреля в Еленовке были убиты четыре человека… Обстрелы в Еленовке — это напоминание о том, что сторонам надо срочно отвести вооружение из зоны безопасности и отойти. Сейчас самое время сделать это. Вместо того, чтобы использовать этот момент для перегруппировки и проведения разведдеятельности. Также как это было сделано во время рождественского периода. Сейчас есть возможность выполнить свои обязательства и отвести тяжелые вооружения из зоны безопасности. Нам стороны (конфликта) постоянного говорят о том, что это нельзя сделать, потому что есть риск атаки с другой стороны. Но видно, что этот риск снизился, и они должны воспользоваться здравым смыслом. Они видят, что все меньше потребности в таких вооружениях», — подчеркнул Хуг.