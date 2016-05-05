Москва, 5 мая, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи пообщался с музыкантами, которые сегодня, 5 мая, дают концерт в сирийском городе Пальмира, недавно освобожденном от боевиком террористической группировки «Исламское государство. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Телемост с сирийской Пальмирой

Путин поблагодарил музыкантов за сегодняшнюю гуманитарную акцию — концерт в освобожденной от терроризма в Пальмире. «Рассматриваю ее как знак благодарности, памяти и надежды, благодарности всем, кто борется с терроризмом, не жалея при этом даже своей жизни», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что это день памяти всем жертвам террора вне зависимости от места и времени совершения преступлений против человечности.

«И, конечно, надежды не только на возрождение Пальмиры как достояния всего человечества, но и на избавление современной цивилизации от этой страшной заразы — от международного терроризма», — подчеркнул Путин.

Напомним, сегодня Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст концерт «С молитвой о Пальмире» в освобожденном от террористов сирийском городе.