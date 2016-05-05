Тамбов, 5 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило Тамбовской области на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 36,8 млн рублей. Еще порядка 16 млн рублей на эти цели будет затрачено из регионального бюджета, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий на реализацию дополнительных мер в сфере занятости. Средства в размере 1061,13 млн рублей получат 11 субъектов. «Это позволит в 2016 году обеспечить занятость более 34,7 тыс. работников, находящихся под риском увольнения и ищущих работу граждан», — говорится в сообщении правительства. Средства направляются на реализацию региональных программ, предусматривающих дополнительные меры в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

Тамбовская область получит на эти цели из федерального правительства 36,8 млн рублей. Всего в регионе на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в 2016 году планируется выделить 52,5 млн рублей, из них 16 млн рублей — из областного бюджета. Общая численность участников мероприятий программы составит 1215 человек.

735 человек получат возможность повысить свой профессиональный уровень или научиться новой специальности. Это работники, находящиеся под угрозой увольнения, либо принятые на постоянную работу после сокращения из других организаций, а также безработные граждане. Участниками погромы станут такие крупные тамбовские предприятия, как «АРТИ-Завод», «Тамбовмаш», «Завод Моршанскхиммаш», «Завод подшипников скольжения», «Тамбовгальванотехника» имени С.И. Лившица, «Пигмент», «Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро».

Временная занятость, предусмотренная для 415 работников, находящихся под риском увольнения, будет введена на предприятиях: «АРТИ-Завод», «Тамбовмаш», «Завод Моршанскхиммаш», «Завод подшипников скольжения».

47 работодателей, реализующие на своем предприятии программы развития организации, в том числе направленные на импортозамещение и инновации, получат возмещение расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из других организаций по сокращению либо в связи с ликвидацией предприятия, а также выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан.

Будет продолжена реализация мероприятий по занятости инвалидов. Запланировано возместить 18 работодателям затраты, связанные с трудоустройством инвалидов, в том числе на создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество.