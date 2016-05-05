Чебоксары, 5 мая, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Начало мая в Чувашии — теплее климатической нормы на 1,5 градуса. Погода в ближайшие дни будет радовать, и хотя местами могут пройти кратковременные дожди, они сейчас пойдут только на пользу, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM

В пятницу, 6 мая, под влиянием фронта окклюзии малоподвижного циклона сохранится вероятность локальных дождей с грозами. В субботу, 7 мая, атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до +20 градусов тепла. 8 мая местами снова могут пройти кратковременные дожди.

9 мая погоду в Чувашии будет определять гребень скандинавского антициклона, поэтому день будет солнечным и теплым, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов тепла. Но при этом усилится западный ветер, его порывы могут достигать 10−15 метров в секунду. Такая же погода сохранится 10−11 мая.

Начиная с 12 мая, Чувашия окажется в тылу формирующейся над Уралом холодной ложбины. 12−13 мая в регион проникнет арктический воздух антициклона, и республику накроет воздушная масса с температурой воздуха на высоте облаков около — 8 градусов мороза. Поэтому даже майское солнце в эти дни не сможет прогреть воздух у земли выше +10…+15 градусов тепла. Ночью могут ударить заморозки.

В следующий выходные, 14−15 мая, в республику придет североатлантический циклон. Он принесет дожди и потепление до +20 градусов.