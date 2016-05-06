Саратов, 6 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Новое здание в Энгельсе — инвестиционное вложение государства в пенсионные процессы и в обслуживание населения. Так считает прибывшая на церемонии открытия замначальника Управления Пенсионного фонда РФ в ПФО Людмила Страшкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Новое здание Пенсионного фонда в Энгельсе

Людмила Страшкова отметила высокий уровень квалификации специалистов саратовского отделения Пенсионного фонда, особенно по информационному направлению и применению электронных сервисов. Управляющий региональным отделением ПФР Александр Романов подчеркнул, что открытие нового здания — это подтверждение курса облправительства, направленного на созидание. «Наш регион развивается, и мы следует принципам развития — построили здание», — подчеркнул он.

По словам губернатора Валерия Радаева, современное здание фонда возведено в короткие сроки, вложены федеральные средства, созданы новые рабочие места. По его данным, в прошлом году сетью многофункциональных центров, работающих по принципу одного окна, было охвачено 95% населения области.

Напомним, в ноябре 2014 года региональное отделение Пенсионного фонда РФ объявило торги на строительство нового административного здания в Энгельсе. Начальная (максимальная) цена контракта — более 150 млн рублей.

Отметим, что данные торги стали предметом изучения ОНФ в рамках проекта «ЗА честные закупки».