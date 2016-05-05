Хельсинки, 5 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Россия рассматривает расширение НАТО как угрозу. Однако финны не должны волноваться из-за жёсткой риторики российских политиков. Такое мнение высказал в своем блоге министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё, сообщает сегодня, 5 мая, финское издание The Helsinki Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

У финнов нет причин, чтобы «прятать голову в песок» из-за критического взгляда восточной соседки на присоединение Хельсинки к Североатлантическому альянсу, убежден Ниинистё.

Взаимозависимость между оборонными стратегиями Финляндии и Швеции — главный вывод, который можно сделать из опубликованного ранее доклада о перспективах возможного присоединения Финляндии к альянсу, считает министр. «Если Швеция решит вступить в НАТО без Финляндии, мы окажемся в сложной ситуации», — отмечает Ниинистё, добавляя, что присоединение Хельсинки к альянсу без аналогичного решения со стороны Стокгольма также создаст финнам трудности. По мнению главы оборонного ведомства Финляндии, в этом случае его страна превратится в «стратегический аванпост».

Наилучшим сценарием, по словам Ниинистё, стало бы совместное со Швецией вступление в НАТО. Он подчеркнул, что для Финляндии важно следить за намерениями шведов в этом вопросе.

При этом министр обороны подчеркнул, что расширение оборонного сотрудничества между двумя странами «никак не связано с возможным членством в НАТО».

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Напомним, по мнению авторов доклада о перспективах возможного присоединения Финляндии к альянсу, членство Хельсинки в блоке вызовет жесткую реакцию со стороны Москвы. В частности, под угрозой окажутся торговые отношения двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что вопрос о НАТО не связывает Финляндию и Швецию, и каждая из стран примет решение самостоятельно.

«У нас нет автоматической взаимосвязи в данном вопросе: если одна из двух стран решит вступить в альянс, то вторая незамедлительно должна сделать то же самое. Наоборот, сейчас процесс выглядит весьма затруднительным. И каждая из стран, конечно, отвечает за свой процесс принятия решения о НАТО. Всё же это не отменяет того факта, что мнения в одной стране могли бы повлиять на мнения в другой, — цитирует Ниинистё финский портал Yle.

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