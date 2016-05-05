Вильнюс, 5 мая, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Вице-министр иностранных дел Литвы Андрюс Кривас сегодня, 5 мая, пригласил посла Белоруссии в Литве Александра Короля и попросил как можно быстрее предоставить подробную информацию об инциденте на строящейся БелАЭС, сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы.

president.gov.by Александр Лукашенко посещает Белорусскую АЭС

Эти дипломатические действия были предприняты сразу после того, как белорусские оппозиционные СМИ опубликовали информацию о том, что на месте строительства АЭС якобы рухнули опорные конструкции корпуса, строящегося между двумя реакторами. Вице-министр Кривас вручил послу Белоруссии ноту, в которой изложена просьба срочно предоставить информацию об этом происшествии, также обо всех других инцидентах, которые возможно произошли на площадке с начала строительных работ. Также послу Белоруссии переданы просьбы срочно информировать литовские учреждения о принятых мерах по устранению этих инцидентов и о том, как будет обеспечено соблюдение международных требований ядерной безопасности и защиты окружающей среды.

«Согласно информации, опубликованной в белорусской прессе, инцидент произошел в середине апреля 2016 года, но по поводу этого происшествия белорусские учреждения до сих пор не представили никакой официальной информации или объяснений. Помимо этого, по утверждению белорусских СМИ, это не первый инцидент во время строительства БелАЭС», — утверждают в МИД Литвы.

«В ноте, врученной Белоруссии, Министерство иностранных дел Литвы также еще раз повторило требования, которые просит выполнить как можно скорее: пригласить миссию МАГАТЭ по оценке площадок (Site and External Events Design — SEED), которая должна в полном объеме оценить соответствие площадки строительства АЭС и критерии ее выбора; выполнить подробные, по методологии ЕС, тесты оценки риска и безопасности (стресс-тесты), которые Белоруссия обязалась провести 23 июня 2011 года, подписав соглашение с Еврокомиссией; переосмыслить свою отрицательную позицию по поводу создания международной экспертной комиссии, которую предложил Комитета по осуществлению конвенции Эспоо, чтобы были тщательно оценены действия Белоруссии во время строительства Островецкой АЭС», — подчеркнули в МИД Литвы.