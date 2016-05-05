Минск, 5 мая, 2016, 17:52 — ИА Регнум. «Культурной столицей» Белоруссии 2017 года станет город Бобруйск. Такое решение принято 4 мая на коллегии Министерства культуры постсоветской республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Любаров. Праздник Пурим

В Минкультуры Белоруссии отметили: «Город Бобруйск — один из старейших городов Белоруссии, крупный промышленный и культурный центр, который отличается удобным географическим положением, развитой инфраструктурой. В 2017 году Бобруйск отметит свое 630-летие. В городе проживает более 219 тысяч человек. Древнее поселение человека на месте современного города существовало уже в конце III — II-м тысячелетии до н.э. Первое письменное упоминание о Бобруйск относится к 1387 года».

Бобруйск прославили не только Ильф и Петров в «Золотом телёнке», но также уроженцы славного еврейского местечка — художники Рабкин и Давидович, бывший актёр и нынешний чиновник Давыдько и другие. При Екатерине II бобруйские леса снабжали мачтами верфи, на которых строились корабли для Балтийского и Черноморского флотов, поэтому на дарованном императрицей гербе изображены корабельные мачты.

Во время Отечественной войны 1812 года (ревизионисты из Академии наук Белоруссии настаивают на том, что она не была Отечественной) Бобруйская крепость сыграла важную роль в успешном отступлении 2-й Западной армии Багратиона, оставшись неприступной для войск Наполеона. Считается, что последнее выступление декабристов произошло в данной крепости: в 1826 году прапорщик Степан Трусов призвал солдат к мятежу, но был ими же схвачен и отбывал каторгу в этой крепости. В 1898 году в бобруйской типографии еврейской партии «БУНД» был напечатан манифест I съезда РСДРП (бундовцы были также организаторами съезда).

В советский период Бобруйск стал крупным индустриальным центром БССР. Во время Великой Отечественной войны гитлеровские оккупанты при поддержке местных коллаборационистов уничтожили большое количество местных евреев, а размещение в послевоенный период городе базы ВВС навсегда изменило этнический состав города. Во время президентской кампании 2015 года Александр Лукашенко разыграл карту размещения российской военной авиабазы под Бобруйском.

В постсоветский период, как отметили в Минкультуры Белоруссии, город также развивался: «7 массовых и 4 детских библиотеки городской централизованной библиотечной системы компьютеризированы (86 компьютеров) и подключены к сети интернет». Однако, несмотря на такие успехи, большое количество евреев выехало в Израиль, а белорусов — в Минск. Некоторые добрались до Москвы, прославив родной город активностью на филологическо-юридической ниве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2007 году высказывания Александра Лукашенко о евреях, проживавших в белорусском городе Бобруйске, стали причиной международного скандала. Тогда Лукашенко на пресс-конференции заявил, что Бобруйск превратили в свинарник, отметив: «Это в основном еврейский был город. Вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут». Руководитель постсоветской республики отметил также, что город приведён в порядок и призвал израильских бизнесменов возвращаться с деньгами. С целью урегулирования международного скандала Лукашенко направил в Израиль своего посланника — главного редактора президентской газеты «Советская Белоруссия» Павла Якубовича. После этого визита отношения между руководством Белоруссии и Израилем вступили в фазу нормализации и израильские бизнесмены стали активнее инвестировать в экономику постсоветской республики. Впоследствии руководитель постсоветской республики неоднократно обращался к «еврейскому вопросу», но в менее агрессивной форме, например: «Евреи — люди белой кости, они не ползают нигде и не взрывают».