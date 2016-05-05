Брянск, 5 мая, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Заповедник «Брянский лес» принял первые три вертолета с экскурсантами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, несмотря на то, что строительство вертолетной площадки пока только подходит к концу, вертолетные экскурсии уже осуществляются.

Игорь Шпиленок Заповедник «Брянский лес»

При этом вертолеты приземляются и отправляются на площадках, которые располагаются вне заповедника. Такие меры предприняты из-за того, что шум машины — большой стресс для обитателей заповедной зоны. По этой же причине пролеты вертолетов запрещены над территорией заповедника.

В заповеднике отмечают, что путь от Москвы до учреждения занимает примерно два часа и двадцать минут, дорога из Брянска занимает около двадцати минут.

«Вертолетный туризм — это интересное перспективное направление. Возможность увидеть с воздуха излучины Неруссы и Десны — это возможность получить незабываемые впечатления. А для нас это хорошо еще и тем, что попутно можно, к примеру, контролировать ситуацию с пожарами», — цитирует пресс-служба директора заповедника Александра Никитенкова.