Севастополь, 5 мая, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В правительстве Севастополя 5 мая вручили сертификаты и ключи от квартир 34 ветеранам Великой Отечественной войны в рамках президентской программы обеспечения жильем ветеранов, передает корреспондент ИА REGNUM.

77metrov.ru Ключи

Губернатор Севастополя Сергей Меняйло отметил, что в 2014 году Севастополь вошел в федеральную программу по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В прошлом году были выделены первые 50 квартир. В этом году ветераны получили квартиры в новых домах вблизи моря, в районе парка Победы в Гагаринском районе.

«Это маленькая часть долга, которую дети, внуки и правнуки должны вернуть ветеранам… Спасибо им за то, что мы живем в государстве, которое становится сильным, могущественным и защищает своих граждан на любой территории», — подчеркнул губернатор.

Он также сообщил, что в конце мая на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге будет установлена памятная плита севастопольцам и крымчанам, которые погибли, защищая Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Меняйло добавил, что с губернатором Санкт-Петербурга об этом достигнута договоренность, на церемонию на открытия доски отправится делегация из Севастополя.

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