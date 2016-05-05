Луганск, 5 мая, 2016, 17:48 — ИА Регнум. ВСУ готовят к переброске в ЛНР специальные диверсионно-террористические группы с целью убийства и похищения представителей властей республики. Об этом сегодня, 5 мая, на брифинге в Луганске заявил спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Руководством спецслужб Украины продолжаются мероприятия по дестабилизации обстановки в зоне конфликта на Донбассе… В ходе проведения этих мероприятий возможно проведение террористических актов на территории республики в период с 7 по 12 мая. Основной задачей данных подразделений 6-го управления является подготовка и заброска диверсионно-террористических групп с целью физического устранения либо похищения представителей органов власти ЛНР», — сказал Марочко.

Напомним, что ранее были озвучены данные МГБ ДНР, согласно которым президент Украины Петр Порошенко в связи с нежеланием выполнять Минские соглашения дал команду СБУ и главному управления разведки Украины на физическое устранение лидеров Донецкой и Луганской народных республик.