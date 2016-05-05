Москва, 5 мая, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Редактор агентства «Национальная служба новостей» (НСН) Александр Рубцов найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сегодня, 5 мая, сообщается на сайте НСН.

kaluga24.tv В этом году журналисту Александру Рубцову должно было исполниться 36 лет

Сообщается, что убийство произошло 3 мая. Квартира Рубцова была ограблена. На теле редактора НСН обнаружены колото-резаные раны и следы побоев.

По данным НСН убийство, скорее всего, не связано с профессиональной деятельностью Рубцова. Убить редактора и ограбить квартиру мог его друг, которого Рубцов сам впустил в квартиру.

НСН передало фотографию подозреваемого в полицию. Начат его розыск.

Последний раз в эфире Рубцов выходил 29 апреля. Редактора похоронят на его родине в Калуге.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, свою журналистскую деятельность Александр Рубцов начинал на калужских радиостанциях «Хит-FM Калуга» и «Ока», которая в начале 2000 годов входила в состав ГТРК «Калуга». В этом году Александру Рубцову должно было исполниться 36 лет.