Иваново, 5 мая, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Клещи активизировались в Ивановской области — по данным на 5 мая к медикам обратился уже 251 пострадавший от укусов, это в 3,1 раза больше, чем в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ТУ Роспотребнадзоре.

en.wikipedia.org Клещ

В числе пострадавших — 73 ребенка. Это в 4,1 раза выше показателя того же периода 2015 года.

Только за последнюю неделю, с 29 апреля по 5 мая, зарегистрировано 117 обращений к медикам по поводу укусов клещами. По сравнению с предшествовавшей неделей число обращений выросло на 36%, а среди детей — на 89%.

При этом активность клещей отмечается на всех административных территориях области, кроме Савинского, Пестяковского и Верхне-Ландеховского районов.

Хотя, по данным на 5 мая, случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано, такая опасность существует. Согласно данным лабораторной экспертизы, из 297 исследованных клещей (в том числе снятых с людей и животных) выявлено 14 положительных результатов на клещевой боррелиоз и четыре положительных результата на моноцитарный эрлихиоз.

Акарицидные обработки к настоящему времени проведены на площади 108 га, в том числе 16,5 гектар — территории летних оздоровительных учреждениях.