Саратов, 6 мая, 2016, 10:00 — ИА Регнум. На носу выборы. Саратовские депутаты обсудили проект поправок в Жилищный кодекс РФ, которые связанны с оплатой взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в новостройках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

«Разговоры о том, что собственники помещений в новостройках должны быть освобождены от оплаты взносов на капремонт, звучали с прошлого года, — прокомментировал инициатор законопроекта депутат облдумы Леонид Писной. — Поэтому мы подготовили соответствующую законодательную инициативу, где черным по белому написано, что дома, введенные в строй после 1 января 2013 года, должны быть освобождены от уплаты взносов на капремонт в течение пятилетнего срока. Мы ее отправляли на предварительное заключение. Коллеги из Государственной думы согласились с нами и концепцию законопроекта поддержали».

Законопроект предлагается внести на очередное заседание Саратовской облдумы для принятия и направления в Госдуму. Предложение депутата участники заседания поддержали без возражений.

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