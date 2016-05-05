Киров, 5 мая, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Солдатский медальон уроженца Кировской области Николая Вольхина, считавшегося пропавшим без вести с 1943 года, передан его внучке Ольге Мухачевой в рамках торжественного вечера, прошедшего Кирове 5 мая.

Цитата из к/ф «Судьба человека». реж Сергей.Бондарчук. 1959. СССР

Как сообщили в областном правительстве, в августе 2015 года на территории Кировского района Ленинградской области, вблизи Синявинских высот, работал международный поисковый военно-исторический лагерь «Волховский фронт — 2015».

Сборный отряд Кировской молодёжной поисковой организации «Долг», которая принимала участие в раскопках, обнаружил останки 20 погибших бойцов и более 50 медальонов. Один из них принадлежал красноармейцу 71-й стрелковой дивизии, уроженцу Кировской области Николаю Вольхину, погибшему при прорыве блокады Ленинграда. С 1943-го года его считали пропавшим без вести.

Благодаря медальону, найденному кировскими поисковиками, удалось установить имя бойца и место его последнего пристанища.

По словам Мухачевой, теперь медальон станет фамильной ценностью, которая будет передаваться в семье из поколения в поколение.

Глава региона Никита Белых, передавший медальон внучке погибшего бойца, выразил благодарность всем поисковикам за их труд и стремление донести историческую правду, с почестями похоронить всех солдат, оставшихся на местах сражений.

Также в ходе торжественного собрания глава Кирова Владимир Быков вручил медаль «70 лет освобождения Севастополя» почётному гражданину города Евгению Жуйкову, ветерану войны, сражавшемуся в рядах юнг Северного флота.