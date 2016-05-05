Саратов, 5 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В преддверии 71-й годовщины Великой Победы, 5 мая, на Саратовской таможне состоялась торжественная церемония открытия бюста Святого Благоверного великого князя Александра Невского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.srd.ru Бюст Святого Благоверного великого князя Александра Невского на Саратовской таможне, 5 мая 2016 год

Открывая мероприятие, начальник Саратовской таможни генерал-майор Сергей Овсянников отметил, что ровно года назад — к 70-летию праздника Великой Победы, на территории ведомства был установлен бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. В этот раз — князю Александру Невскому. «Таким образом, происходит воссоединение исторической памяти, начиная со времен Древней Руси и до наших дней, и эта связь поколений делает нас еще сильнее и духовно богаче», — резюмировал он.

Спикер облдумы Владимир Капкаев подчеркнул, что Александр Невский принадлежит к числу тех великих людей в истории Отечества, чья деятельность не просто оказала влияние на судьбы страны и народа, но во многом изменила их, предопределила ход русской истории на многие столетия вперед. В свою очередь руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями священник Владимир Новиков сообщил, что почитание князя Александра как святого началось сразу же после его кончины, тогда же была составлена подробная «Повесть о житии Александра Невского».

После открытия бюста почетным гостям были вручены памятные знаки Александра Невского. За большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, открытие кадетских школ в Саратове и Энгельсе, представитель регионального «Военно-спортивного союза Калашникова», председатель совета ветеранов Энгельсского высшего зенитно-ракетного командного училища Иван Курилкин наградил начальника Саратовской таможни Сергея Овсянникова высшей наградой этой общероссийской общественной патриотической организации — орденом Калашникова III степени.