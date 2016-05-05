Кемерово, 5 мая, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Власти Кузбасса планируют создать новый туристический кластер Мариинск-Чебула, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе в правительстве Кемеровской области. С таким предложением выступил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в ходе рабочего совещания по развитию Мариинска, который в этом году отметит 160-летний юбилей.

kirovskuiraion.ru Привокзальная площадь в Мариинске

Город-музей под открытым небом входит в список 100 исторических малых городов России. Здесь насчитывается около 200 памятников архитектуры, в том числе деревянного зодчества с резьбой и росписью.

Губернатор считает, что привлекать в Мариинск туристов можно не только «бюджетностью», но и комфортными условиями, сохранив при этом уникальный исторический облик, культурные традиции «уездного сибирского городка конца XIX — начала XX века». В первую очередь, необходимо построить отель и ресторан, стилизованные под купеческие дома. «Везде надо сохранить местный колорит: изделия из бересты, старые рецепты хлеба, и, конечно, блюда из картофеля, то есть всё, чем знаменит Мариинск», — подчеркнул Аман Тулеев.

По мнению властей региона, также перспективной достопримечательностью города является мемориал жертвам Сиблага. Специальная экскурсия поможет посетителям узнать атмосферу лагерной жизни, а также проведет их маршрутом ссыльных по Кандальному пути — так называли Московско-Сибирский тракт, который пролегал через Мариинск.

Кроме того, Тулеев предложил объединить Мариинск и соседний Чебулинский район в единый туристический кластер и организовать специальные автобусные маршруты. Любителям древностей планируют показать Шестаковский палеонтологический и археологический комплекс, в составе которого 24 известных памятника. Кроме археологических объектов, посетителям покажут несколько местонахождений палеофауны, представленной как раннемеловыми рептилиями, так и останками ископаемых млекопитающих. «Это единственное в мире местонахождение окаменелых останков динозавра — пситтакозавра сибирского», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в районе села Шестаково Чебулинского района Кемеровской области участники палеонтологической экспедиции обнаружили останки пситтакозавра сибирского и детенышей, а чуть ниже череп крупного доисторического животного. Находка внешне напоминает череп «ящера-попугая», только размеры ее значительно больше. Уникальность находки заключается в том, что пситтакозавры сибирские обитали только на территории Кузбасса около 125−130 млн лет назад.