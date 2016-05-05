Киев, 5 мая, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент не зависит от импорта газа от российского «Газпрома» и это хорошо, заявил на брифинге 5 мая представитель президента Порошенко в правительстве Украины, сопредседатель Группы стратегических советников по поддержке реформ Лешек Бальцерович.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Несколько лет назад, насколько я помню — это было больше 40 млрд куб. м. В этом году — ноль. Это рекорд Европы по диверсификации, никакой другой страны такой нет», — заявил Бальцерович.

Также он отметил, что «наступает и ускоряется» процесс диверсификации украинского экспорта.

«Это происходит отчасти из-за российских санкций, из-за более тесных контактов с европейским сообществом. Теперь самым главным партнером для Украины по экспорту является Европа», — пояснил представитель Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его Кабмин ставит перед собой задачу избавить Украину от необходимости импортировать газ.

«Мы десятилетиями были зависимы от российского газа… Задача нашего Кабмина — сделать все для того, чтобы мы были энергетически независимыми. Мы сегодня прекращаем фактически тот контракт, который был подписан Украиной с Россией», — заявил Гройсман на заседании правительства 27 апреля.

ИА REGNUM напоминает, что Украина закупает по т.н. «реверсной схеме» в ЕС все тот же российский газ, только дороже, чем это обошлось бы напрямую.