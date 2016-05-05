Севастополь, 5 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Севастополе 4 и 5 мая с воинскими почестями проходит перезахоронение останков более 150 бойцов — защитников города, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM.

opisanie-kartin.com Советский плакат

Останки 101 воина, обнаруженные в ходе проведения в Севастополе «Вахты памяти» перезахоронены на территории Мемориального братского кладбища воинов в поселке Дергачи. На Братском кладбище в с. Оборонное обрели покой останки 41 бойца.

Поисковиками были установлены имена нескольких погибших: Мага Иван Игнатович, найден в с. Оборонное, при нем сохранилось письмо-треугольник, адресованное жене, и Збруев Николай Александрович, найден в с. Черноречье. Оба солдата освобождали Севастополь и погибли в возрасте до 25 лет.

Удалось установить имена погибших на месте боев у подножия Федюхиных высот. «На ремне одного солдата была фамилия Ефимов, на корпусе одного из медальонов удалось прочитать «Урузбай Шалкар» и еще один защитник — Сазонов Василиий Алексеевич, о котором удалось выяснить все данные. Сейчас ведется поиск его родственников в Вологодской области», — сказала руководитель региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

Отдать последние почести защитникам и освободителям Севастополя прибыли губернатор Севастополя Сергей Меняйло, представители полномочного представителя президента в КФО, Черноморского флота, поисковики из Севастополя, городов Крыма, Чебоксар, Москвы и Казахстана.