Душанбе, 5 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Имам-хатибы мечетей Хатлонской области отныне должны препятствовать вступлению молодежи в запрещенные религиозно-экстремистские организации. Такое распоряжение представителей местной власти и правоохранительных органов священнослужители получили на состоявшемся накануне закрытом собрании, сообщает сегодня, 5 мая, радио «Озоди».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По данным издания, на собрании выступали заместитель министра внутренних дел Абдурахмон Аламшозода, председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода и заместитель председателя Хатлонской области Махфират Хидирзода.

«Данное собрание было организовано Министерством внутренних дел, и по этой причине они не могли пригласить на него журналистов», — пояснил главный специалист отдела информации и анализа хукумата (администрации) Хатлонской области Бахром Миров.

По словам священнослужителей, им поручили обращать внимание на то, кто и как молится, и быть в курсе действий последователей запрещенных течений.

«Будем стараться агитировать людей нашей истинной религии, доброте и правильному пути. На собрании вновь и вновь подчеркивали экстремистские действия молодежи. Обсуждали главные проблемы настоящего времени», — сказал имам-хатиб мечети имени Эшона Джамшеда в Пянджском районе Хабибулло Файзуллаев.

Напомним, что по официальным данным, более тысячи таджикистанцев отправились в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях под знаменами «Исламского государства» (террористической группировки, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в РФ).