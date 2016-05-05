Санкт-Петербург, 5 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Претензии Рособрнадзора к Европейскому университету в Санкт-Петербурге сняты решением суда. Об этом сегодня, 5 мая, сообщила пресс-служба вуза.

TasyaPolina Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге

В начале апреля надзорное ведомство приостановило государственную аккредитацию программ высшего образования Европейского университета после проведенной проверки. В свою очередь, в вузе тогда заявили, что намерены исправить все выявленные недостатки в течение месяца.

По сообщениям СМИ, университет выполнил обещание в срок и направил отчет в Рособрнадзор.

Как сообщили в Европейском университете, 5 мая мировой суд в Петербурге рассмотрел иск об административном правонарушении, представленный по результатам внеплановой проверки вуза Федеральной службой по надзору в сфере образования.

«Мировой судья вынес постановление о снятии всех претензий и прекращении дела против НОУ ВПО «ЕУСПб» с формулировкой «за истечением срока давности», — отмечается в сообщении пресс-службы вуза.

Европейский университет в Санкт-Петербурге — негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Он был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и начал свою работу в 1996 году. В вузе действует пять факультетов экономического и гуманитарного профиля, обучается порядка 250 человек.