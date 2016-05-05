Рига, 5 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Правящая в Латвии коалиция категорически отвергла предложение Еврокомиссии, предусматривающее, что страны ЕС, не принимающие беженцев, будут платить денежные штрафы, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Председатель фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис заявил, что абсолютно не согласен с введением таких «наказаний», и выразил надежду, что их не поддержат и латвийские депутаты Европарламента. Политик добавил, что Латвия выполнит свои прежние обязательства по приему беженцев. На вопрос, не возникнет ли необходимость принимать дополнительных беженцев, политик ответил, что первоначально ЕС должен ответить на вопрос, что сделано, чтобы устранить наплыв беженцев «в корне». Если соглашение с Турцией окажется недостаточной мерой, нужны дополнительные шаги.

Лидер партии «Единство» Солвита Аболтиня заявила, что не поддерживает предложение Еврокомиссии, и считает его очень некорректным с точки зрения солидарности. Она также напомнила, что Латвия выступает за добровольность в вопросе принятия беженцев.

В свою очередь сопредседатель Национального объединения Райвис Дзинтарс считает, что Латвия должна следовать примеру Эстонии и высказать «жесткое неприятие данного абсурдного предложения».

Напомним, в среду, 4 мая, Еврокомиссия предложила в будущем обязать страны ЕС принимать беженцев из тех стран блока, где их слишком много, и установить штраф в размере 250 тыс. евро за каждого беженца, которому отказано в приеме. Этот план отвергли четыре государства Вышеградской группы, а также Литва и Эстония.