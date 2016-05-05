Калуга, 5 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Калужской области перед судом предстанет бывший оперуполномоченный исправительной колонии по факту получения взятки и совершения должностных преступлений.

ru.torange.biz Взятка

Как сообщила 5 мая корреспонденту ИА REGNUM старший следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Виктория Козырева, по версии следствия, в период с октября по декабрь 2015 года оперуполномоченный исправительной колонии получил от осуждённого, отбывающего наказание в исправительном учреждении, взятку в виде денег в размере более 55 тысяч рублей, за ослабление режима содержания осуждённого, а также за бездействие по непринятию мер к изъятию незаконно находящегося у осуждённого мобильного телефона. Следствием установлено, что передача денежных средств происходила посредством перевода через «Киви-кошелек» на банковскую карту и номер мобильного телефона должностного лица.

Кроме того, в нарушение действующего законодательства и норм внутреннего распорядка исправительного учреждения оперуполномоченный передал осуждённому в пользование запрещенный предмет — мобильный телефон.

Преступления были выявлены сотрудником регионального следственного управления, который на территории исправительной колонии проводил следственные действия по другому уголовному делу, и к которому обратился осуждённый с явкой с повинной о передаче взятки должностному лицу. Информация, указанная в явке с повинной, во взаимодействии с сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Калужской области, была проверена и подтверждена.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу получен ряд доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершённым преступлениям. Следствием собрано по данному делу достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в производстве следственных органов Следственного управления по Калужской области в 2015 году находилось 179 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, из которых окончено производством 88. Привлечено к уголовной ответственности 89 лиц за совершение 122 коррупционных преступлений.

В течение прошлого года за передачу, либо попытку передачи запрещенных предметов в учреждениях исполнения наказаний было задержано 40 граждан, 18 из них привлечены к ответственности. Благодаря проведенной сотрудниками оперативно режимных служб работе в течение 2015 года изъято 537 средств мобильной связи, из них при доставке 395 единиц или 73,6%.