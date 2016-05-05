Тула, 5 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Проводы тела погибшего в Сирии старшего лейтенанта спецназа Александра Прохоренко на его малую родину в Оренбургскую область состоялись 5 мая на подмосковном военном аэродроме Чкаловский. В церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместитель министра обороны РФ Николай Панков, а также врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительстве региона. Алексей Дюмин был командиром Сил специальных операций РФ, в составе которых служил Александр Прохоренко.

mil.ru Прощание с Александром Прохоренко

Александр Прохоренко погиб в марте 2016 года во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры, находясь в тылу противника. Когда его обнаружили и окружили боевики, старший лейтенант вызвал огонь на себя.

Указом президента России Александр Прохоренко был удостоен звания Героя России — за мужество и героизм при исполнении воинского долга.

«Сегодня страна скорбит по ушедшему герою. Но мы знаем, что если придет пора, то ему на смену встанут в строй те, кто по роду службы защищают Родину до последней капли крови. Он ушел, как настоящий герой, спасая жизни своих боевых товарищей. Вечная память о нашем герое!», — сказал в своем выступлении Алексей Дюмин.

Похороны героя состоятся на его родине 6 мая.