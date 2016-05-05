Москва, 5 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий перечень случаев, когда допускается голосование вне избирательных участков, внесло в Госдуму заксобрание Ульяновской области, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая. Парламентарии намерены разрешить находящимся под домашним арестом голосовать дома.

pixabay.com- Под арестом

Законодатели обратили внимание на то, что находящиеся под домашним арестом в соответствии с Конституцией России и законом «Об основных гарантиях избирательных прав» обладают активным избирательным правом (правом на участие в референдуме) в полном объеме, однако фактически реализовать его не могут, поскольку в пункте 1 статьи 66 закона о них ничего не сказано.

Депутаты предлагают разрешить правовую коллизию и разрешить находящимся под домашним арестом голосовать и участвовать в референдуме на дому.

Отметим, что сейчас голосовать вне избирательных участков вправе те, кто не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании вне помещения для голосования избирателям, участникам референдума, которые находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.