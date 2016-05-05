Донецк, 5 мая, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Использование тяжелой военной техники во время парадов в Донецке и Луганске 9 мая в любом случае будет расценено как нарушение Минских соглашений. Об этом 5 мая заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на брифинге в Киеве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

В то же время он отдельно подчеркнул, что миссия ОБСЕ не запрещает проведение праздничных парадов в Донецке и Луганске 9 мая.

«То, что мы зафиксировали в Донецке (наличие тяжелой бронетехники и вооружений калибра более 100 мм), — это нарушение Минских соглашений. Типы вооружений, которые мы там увидели, они не могут быть в этой зоне. Типы вооружений мы указали в нашем еженедельном отчете. Я не хочу говорить о происхождении этого вооружения… Это нарушение Минских соглашений. Если мы увидим их (на парадах) — будем говорить об этом… Но мы не будем говорить о том, что парад сам по себе — это нарушение. Мы говорим только о том, что наличие этого вооружения — нарушение. С ДНР и ЛНР договорились, что они не имеют права иметь такие вооружения, и они должны придерживаться своих обязательств», — считает Хуг.

При этом он призвал ДНР и ЛНР вывести тяжелое вооружение из Донецка и Луганска, поскольку оно несет угрозу жизням мирных жителей.

«Когда я видел, как ЛНР вводит тяжелое вооружение в Луганск, я не думаю, что все понимают важность этого поступка. Все имеют право на свое прошлое и свое историческое наследие. Все имеют право отмечать 9 мая — День Победы. Тяжелое вооружение в середине большого города — это нарушение Минских соглашений, оно несет угрозу людям, которые живут на этих территориях», — напомнил Хуг.

При этом глава ДНР Александр Захарченко в очередной раз выразил несогласие с позицией ОБСЕ в вопросе законности проведения парада в Донецке с применением тяжелой бронетехники.

«Мы как-то даже им на русском языке сказали, «где гоняет телят Макар» — куда нужно двигаться, как идти. Направление им обрисовали и отметили, что парад — внутреннее дело республики, абсолютно не имеющее отношение к ОБСЕ. Я же не запрещаю проводить гей-парады в Берлине», — добавил Захарченко.

Глава ДНР не раз говорил, что в этом году парад в честь 9 мая и сами празднования будут гораздо более масштабными, чем в прошлом.